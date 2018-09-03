AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin’in Büyük Başarısı

Dr. Mehmet Şahin, dünyanın en iyi Nano-Bilim uzmanları arasında yer aldı.

Bilim uzmanlarının ürettikleri bilimsel çıktıları değerlendiren Webometrics, dünyanın en başarılı bin 800 bilim insanını açıkladı. Sıralamada en iyilerin belirlenmesi amacıyla bilimsel ürünlerin etkinliğini ortaya koyan H-indeks, atıf sayısı, doküman sayısı gibi geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan bilimsel kriterler kullanıldı.

Dünya çapında 20 binden fazla üniversitenin ve yüz binlerce bilim insanının akademik performanslarını değerlendirmek üzere 2006 yılında İspanya’da kurulmuş olan Webometrics’in açıkladığı en başarılı bilim insanları arasında AGÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin de yer aldı.

Prof. Şahin, bu yıl Nisan ayında yayınladığı çalışmasında, (https://doi.org/10.1088/1361-648X/aabb7f), Shockley (Nobel Fizik Ödülü sahibi) ve Queisser tarafından yayınlanmış olan detaylı denge modelini (detailed-balance model) modifiye etti.

Prof. Şahin tarafından modifiye edilen bu model ile, güneş gözesi verim değerleri, malzeme özelliklerine bağlı olarak hesaplanabiliyor.

Öteyandan Koç Üniversitesi ile de ortak çalışmalar yürüten Prof. Şahin, buradaki çalışma grubuyla, dünyanın önde gelen nanobilim dergilerinden olan ACS-NANO da bir çalışmayı (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b02976) yayımlattı.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin milyarlarca dolar bütçe ayırdıkları ve geleceğin teknolojisi olarak gösterilen nanoteknoloji alanında çalışan bilim uzmanlarının ürettikleri bilimsel çıktıları değerlendiren Webometrics tarafından açıklanan en başarılı bilim insanları arasında, aralarında AGÜ’den Prof. Şahin’in de bulunduğu Türkiye’den sadece 15 akademisyen bu özel listede yer alabildi.