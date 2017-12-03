AGÜ Spor, Canik’i Mağlup Etti

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Canik Belediyespor’u 67-65 mağlup etti.
Kayseri ekibi sahaya, Maja Miljkovic - Melis Gülcan - Dila Aşkın - Danielle Page ve Marianna Tolo beşiyle çıktı.
Mücadelede ile çeyrek 29-18, devre 40-39 AGÜ Spor lehine sonuçlanırken, üçüncü çeyreği ise 51-47’yle Canik önde tamamladı.
Başabaş geçen son çeyrekte rakibine üstünlük kuran kırmızı-beyazlı ekip sahadan da 67-65 galip ayrılmasını bildi.
AGÜ Spor’da, Marianna Tolo 20 sayı 19 ribaund 2 top çalma, Danielle Page 14 sayı 6 ribaund 3 asist, Maja Miljkovic 14 sayı 4 ribaund 4 asist 3 top çalma Melis Gülcan 8 sayı 4 ribaund, Dila Aşkın ise 7 sayı 3 asist 3 top çalma 2 ribaund kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla birlikte ligdeki 5. galibiyetini elde etti.