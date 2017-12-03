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03 Aralık 2017 16:27

AGÜ Spor, Canik’i Mağlup Etti

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), ligin 8.

AGÜ Spor, Canik’i Mağlup Etti

03 Aralık 2017 16:27

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Canik Belediyespor’u 67-65 mağlup etti.


Kayseri ekibi sahaya, Maja Miljkovic - Melis Gülcan - Dila Aşkın - Danielle Page ve Marianna Tolo beşiyle çıktı.


Mücadelede ile çeyrek 29-18, devre 40-39 AGÜ Spor lehine sonuçlanırken, üçüncü çeyreği ise 51-47’yle Canik önde tamamladı.


Başabaş geçen son çeyrekte rakibine üstünlük kuran kırmızı-beyazlı ekip sahadan da 67-65 galip ayrılmasını bildi.


AGÜ Spor’da, Marianna Tolo 20 sayı 19 ribaund 2 top çalma, Danielle Page 14 sayı 6 ribaund 3 asist, Maja Miljkovic 14 sayı 4 ribaund 4 asist 3 top çalma Melis Gülcan 8 sayı 4 ribaund, Dila Aşkın ise 7 sayı 3 asist 3 top çalma 2 ribaund kaydetti.


Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla birlikte ligdeki 5. galibiyetini elde etti.




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