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11 Eylül 2017 14:28

AGÜ Spor’un yeni transferi Miljkovic, "Adı Avrupa’da çok duyulduğu için Kayseri’yi tercih ettim"

Bilyoner.

AGÜ Spor’un yeni transferi Miljkovic,

11 Eylül 2017 14:28

com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden AGÜ Spor’un transfer ettiği Sırp basketbolcu Maja Miljkovic, "Adı Avrupa’da çok duyulduğu için Kayseri’yi tercih ettim" dedi.


AGÜ Spor’un son transferi olan Maja Miljkovic, Memorial Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. 29 yaşındaki tecrübeli basketbolcu sağlık kontrolü sonrasında yaptığı açıklamasında, "Türkiye’de daha önce hiç bir takımda oynamadım. Adı Avrupa kupalarında çok duyulduğu için Kayseri’yi tercih ettim. Buraya geldiğim için mutluyum. Dana önce Avrupa’nın zor liglerinde de oynadım. Rusya, Fransa gibi ülkelerde de oynadım. Buraya iyi işler yapmak için geldim" diye konuştu.




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