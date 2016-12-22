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22 Aralık 2016 14:15

AGÜ Talks Söyleşileri devam ediyor

AGÜ Talks Söyleşileri devam ediyor

22 Aralık 2016 14:15

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası tarafından düzenlenen ve kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen ‘AGÜ Talks’ söyleşileri devam ediyor.
Gençleri hayal kurmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye teşvik etmek amacıyla kurulan Dreamstalk Platformu’nun kurucusu yazar, akademisyen ve girişimci Semih Yalman, bu yıl çıkardığı kitabı ile aynı adı taşıyan ‘Hayal Et ki Ol’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.
Yalman söyleşide üniversitelerde, liselerde öğrencilerin hayallerini dinleyerek bu işe başladıklarını ileride ki hayalinin ise ‘Dünya Hayaller Platformu’ kurmak olduğunu söyledi.
İnsanların hayal kurmayı unuttuklarını ya da gerçekçi hayaller kurmak zorunda hissettiklerini vurgulayan Yalman, “Hayal gerçekçi olsun diye kurulmaz. Hayal gerçek üstü olmalı ki gerçekleşsin. Anaokulunda olan bir çocuğun hayal kapasitesi yüzde 98 oranında olurken üniversite çağlarında olan bir öğrencinin yüzde 2’ye düşüyor. Toplumun önünün açılması için bu kapasiteyi sınırlamamak yaratıcılığı kışkırtmak gerekli” dedi.
Söyleşide öğrenciler de sahneye çıkarak, hayallerini anlattı. Yalman, söyleşi sonunca öğrencilerin sorularını yanıtladı.



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