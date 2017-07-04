AGÜ Tanıtım Günleri, 11 Temmuz’da başlıyor

Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilecek tanıtım günleri süresince aday öğrencilere ve ailelere eğitim olanakları, akademik programlar, burs seçenekleri, kampüs imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler verilecek.

Akademisyenler ve oluşturulan tanıtım ekibi, Rektörlük Sergi Salonu’nda açılacak stantlarda, aday öğrencileri ve velileri, meslekler ve tercih konusunda her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında bilgilendirecek.

Aday öğrenciler, tanıtım günlerinde üniversite, üniversitenin sağladığı imkanlar, meslekler ve tercihlerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecek. Tanıtım Günleri çerçevesinde aday öğrenciler, 0850 360 0 248 numaralı ALO AGÜ Çağrı Merkezi’ni arayarak, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında bilgi edinebilecek.

Ayrıca, Tanıtım Günleri boyunca, Sümer Kampüsü’ne ilk 30 bin başarı sıralamasından gelen tüm aday öğrencilerin otobüs bileti, yeme-içme ve konaklama masrafları da Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) tarafından karşılanacak.

Üniversite adayları bu yıl da tercih döneminde Whatsapp’tan AGÜ’ye ulaşabilecek.

Adaylar, gerek AGÜ ile ilgili merak ettikleri konuları gerekse tercih ve mesleklerle ilgili bilgileri, 0549 241 9 380 numaralı Whatsapp hattı aracılığıyla üniversite öğrencilerinden, akademisyenlerden veya oluşturulan tanıtım ekibinden öğrenebilecek.

Üniversiteyi ziyaret etmek isteyen öğrenci ve velilerine gar, otogar ve havalimanından servis ile ulaşım imkanı da sağlanacak.