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28 Şubat 2018 14:46

AGÜ’de 2. Uluslararası Mekatronik Sistemler Konferansı yapıldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen 2.

AGÜ’de 2. Uluslararası Mekatronik Sistemler Konferansı yapıldı

28 Şubat 2018 14:46

Uluslararası Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Konferansı Hollanda’da Amsterdam’da yapıldı.



AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından organize edilen konferansta, robot dizaynı ve gelişimi, otomasyon ve kontrol mühendisliği, mekanik dizayn ve elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik bilgi mühendisliği ve uygulamaları konuları ele alındı.


Konferansın açılış konuşmalarını Konferans Başkanı, AGÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Keçeci, Catania Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni Muscato ile Virginia Tech Üniversitesi’nden Doç. Dr. Pinhas Ben-Tzvi yaptı.



The Student Hotel’de 4 ayrı oturum halinde gerçekleştirilen konferansa elektrik-elektronik, robotik, mekatronik, makine alanlarından çeşitli ülkelerden çok sayıda konuşmacı ve davetli katıldı.



Mekatronik sistemler ve kontrol mühendisliği alanındaki güncel araştırmalar ve sonuçlarının da görüşüldüğü konferansın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.


Konferans, ABD’nin Virginia Tech, Avustralya’dan University of Southern Queensland ve İtalya’dan Universita degli Studi di Catania üniversitelerinin de teknik sponsorluğunda gerçekleştirildi.




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