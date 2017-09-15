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15 Eylül 2017 16:01

AGÜ’de “Anadolu’da Yeni Orta Sınıflar ve Kentleşme” Konulu Panel

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), “Anadolu’da Yeni Orta Sınıflar ve Kentleşme” konulu panel düzenlendi.

AGÜ’de “Anadolu’da Yeni Orta Sınıflar ve Kentleşme” Konulu Panel

15 Eylül 2017 16:01


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen panele Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Berrin Loğostanlı Koyuncu, Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Feyda Sayan Cengiz konuşmacı olarak katıldı.


Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ise AGÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Cindoğlu yaptı.


Panelde konuşan Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman, 15 Temmuz Darbe Girişiminin toplum ve kentler üzerindeki etkisini anlattı.


Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Berrin Loğostanlı Koyuncu da kentleşmeyi ve kentleşme konusundaki Türkiye’deki iyi örnekleri anlattı.


Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Feyda Sayan Cengiz ise konuşmasında türban ve başörtüsünün iş yaşamındaki durumunu analiz etti.


Panele AGÜ’den akademisyenler, öğrenciler ve idari personel katıldı.




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