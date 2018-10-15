AGÜ'de “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” Konferansı

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” konferans düzenlendi.

Konferans, AGÜ'nün geleneksel eğitim-öğretim ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma etki misyonunu da önemseyen bir üçüncü nesil üniversite olma hedefinin önemli bir ayağı olan “Küresel Sorunlar” derslerinden “GLB201” kodlu Gıda ve Sağlık Dersi kapsamında verildi.

Konferansı Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kansere Karşı Birlikte Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ekrem Ünal'ın verdi.

Doç. Dr. Ünal konferansında, çocukluk çağı kanser türleri, kanser tedavilerini anlattı. Öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevaplayan Doç. Dr. Ünal, önümüzdeki dönemde Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri ile sosyal gönüllülük esasına dayanan kan ve kemik iliği bağışçılığı gibi topluma doğrudan etki eden projeler kapsamında birlikte çalışabileceklerine dikkat çekti.