İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AGÜ'de “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” Konferansı

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” konferans düzenlendi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” konferans düzenlendi.


Konferans, AGÜ'nün geleneksel eğitim-öğretim ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma etki misyonunu da önemseyen bir üçüncü nesil üniversite olma hedefinin önemli bir ayağı olan “Küresel Sorunlar” derslerinden “GLB201” kodlu Gıda ve Sağlık Dersi kapsamında verildi.


Konferansı Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kansere Karşı Birlikte Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ekrem Ünal'ın verdi.


Doç. Dr. Ünal konferansında, çocukluk çağı kanser türleri, kanser tedavilerini anlattı. Öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevaplayan Doç. Dr. Ünal, önümüzdeki dönemde Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri ile sosyal gönüllülük esasına dayanan kan ve kemik iliği bağışçılığı gibi topluma doğrudan etki eden projeler kapsamında birlikte çalışabileceklerine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.