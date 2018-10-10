AGÜ'de, Erceyis'teki yatırımların sürdürülebilirliği anlatıldı

Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik konulu panelde Erciyes'te yapılan yatırımların sürdürülebilirliği konusunda öğrencilere deneyimlerini paylaştı.

Akademisyen, uzman ve sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katılım gösterdiği buluşma, AGÜ Sümer Kampüsü'nde bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi.

Cıngı: Erciyes AŞ yatırımların sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Panelde konuşan Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, “ Şehrin, canlanması, ilerlemesi ve sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerinin katlanarak artması için belediyemiz Erciyes'e büyük bir yatırım yaparak uluslararası standartlarda bir kayak merkezi oluşturdu. Türkiye'deki kayak turizminin geri kalmışlığına bir reaksiyon olarak Erciyes Dağı bir master plan eşliğinde geliştirildi. Yaklaşık 5 yıl süren masa başı çalışmaları neticesinde projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak faktörlerin posizyonlandırılması yabancı danışmanlar ve bilgili insanlar tarafından yapıldı. Erciyes'teki bu yatırımların sürdürülebilirliği Türkiye'nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi olan Erciyes AŞ tarafından profesyonel bir anlayışla sağlanıyor. Şirketimiz Erciyes Master Plan'ın sürdürülebilirliğinin en büyük unsuru. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren uygulayacağımız işletme politikalarında sürekliliği ön planda tutuyoruz ve karar aldıktan sonra da onu devamlı uyguluyoruz. Bu yüzden Erciyes Dağı uluslararası bir kayak merkezi olmaya ancak hak kazanabildi ”dedi.

Cıngı: Kayak merkezi işletmek yapılmasından daha zor

Cahid Cıngı,” Bir kayak merkezinin işletilmesi yapılmasından daha büyük bir problem. Daha fazla kaynak gerektiriyor. Pistleri açılması, hazırlanması her gece bir sonraki gün gelecek kayakçının hizmetine sunulması, kayak esnasında düşen kalkan insanlara yardım edilip sağlık hizmeti verilmesi, bunun yanında kayak yapan insanların yeme, içme gibi bir takım tabii ihtiyaçların karşılanması gibi sayılabilecek birçok unsur yapmaktan çok daha maliyetli bir süreç; bu yüzden kayak merkezi yapmaktan çok sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Asırlardır bir ticaret şehri ve sanayi şehri olarak bilinen Kayseri'nin artık bir turizm şehrine evriliyor. Bu şehre yeni bir gelir kapısı, yeni bir ekonomik refah kapısı, yeni bir sosya-kültürel ortam kazandırıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen insanların şehirde konaklama, kiralama, hediye, yeme, içme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alt yapı aynı zamanda şehrin ilk defa yabancı turist alması ile beraber yavaş yavaş global zincire entegre olmasını da getiren bir süreç oluyor. Bu yüzden Kayseri, Erciyes Dağı'ndan şimdiye kadar çok ciddi derecede istifade etti. Esas katkı sağlayacak yıllar ileride” ifadelerini kullandı.