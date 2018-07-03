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03 Temmuz 2018 11:00

AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı

İlk öğrencilerini 2013 yılında alan Abdullah Gül Üniversitesi, bu yıl 6 Temmuz’da ilk mezunlarını verecek.

AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı

03 Temmuz 2018 11:00


Devlet üniversiteleri arasında Türkiye’nin en başarılı ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Bu yıl AGÜ’de, 7 bölümden yaklaşık 100 öğrenci mezun oluyor. İlk mezunlarını görkemli bir törenle verecek olan AGÜ’de mezuniyet töreni hazırlıkları da devam ediyor.


Sümer Kampüsü’nde 6 Temmuz’da, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene, aralarında veliler, protokol, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.


Tören, saat 18.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Daha sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Mezunlar Derneği Başkanı ve okul birincisi tarafından konuşmalar yapılacak. Ardından ise ilk mezunlara diplomaları verilecek.




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