Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 10:10

AGÜ’de Oryantasyon Günleri

Abdullah Gül Üniversitesi’ne (AGÜ) bu yıl katılan öğrenciler ile uluslararası öğrenciler için hem üniversiteye hem de Kayseri’ye kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon günleri düzenlendi.

AGÜ’de Oryantasyon Günleri

15 Eylül 2017 10:10


Oryantasyon günleri, Öğrenci Dekanlığı tarafından, gençlik faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edildi.


Sümer Kampüsü’nde başlayan oryantasyon günlerinde öğrencilere üniversitenin misyonu, vizyonu, akademik ve idari birimler tanıtıldı, üniversitenin sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verildi.


Oryantasyon günlerinde üniversiteye bu yıl katılan yeni öğrenciler ve uluslararası öğrencilerin hem birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını hem de öğretim elemanlarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla aralarında oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği gibi etkinliklerin de yer aldığı çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.


Oryantasyon günleri, hafta sonu düzenlenecek Kayseri şehir turu ve kentin öğrenci cazibe merkezlerinin tanıtılması ile sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç