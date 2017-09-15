AGÜ’de Oryantasyon Günleri

Oryantasyon günleri, Öğrenci Dekanlığı tarafından, gençlik faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edildi.

Sümer Kampüsü’nde başlayan oryantasyon günlerinde öğrencilere üniversitenin misyonu, vizyonu, akademik ve idari birimler tanıtıldı, üniversitenin sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verildi.

Oryantasyon günlerinde üniversiteye bu yıl katılan yeni öğrenciler ve uluslararası öğrencilerin hem birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını hem de öğretim elemanlarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla aralarında oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği gibi etkinliklerin de yer aldığı çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Oryantasyon günleri, hafta sonu düzenlenecek Kayseri şehir turu ve kentin öğrenci cazibe merkezlerinin tanıtılması ile sona erecek.