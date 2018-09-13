AGÜ'de Oryantasyon Günleri

Abdullah Gül Üniversitesi'ne (AGÜ) bu yıl yeni başlayan öğrenciler ile yabancı öğrencilere yönelik Oryantasyon programı düzenlendi.

Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen Oryantasyon Programı, bu yıl gelen yerli ve yabancı öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla organize edildi.

Program Öğrenci Dekanlığı, Uluslararası Ofis, gençlik faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Öğrencilerin çevrelerini tanımaları, birbirleri ile tanışmalarını sağlayan bir çok sosyal faaliyetin düzenlendiği programda öğrencilere üniversitenin misyonu, vizyonu, akademik ve idari birimler tanıtıldı, üniversitenin sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerin hem üniversiteye hem de Kayseri'ye uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin yanı sıra programda oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği gibi etkinliklere de yer verildi.

Oryantasyon programı bir hafta sürdü.