AGÜ’de Sanayi Odaklı Öğrenci Projeleri Fuarı düzenlendi

Fuarda 3 yıl içinde, yüzden fazla projeyle, 40’tan fazla firmanın gerçek problemlerine çözümler üreten Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 24 farklı projelerini sergiledi.

Sümer Kampüsü Sergi Alanı’nda gerçekleştirilen fuarda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Endüstri Mühendisliği Bölümünde verilen Matematiksel Modelleme, Karar ve Risk Analizi, Sistem Simülasyonu, Afet Yönetim Lojistiği, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ile Üretim ve Servis Sistemleri Yönetimi dersleri kapsamında hazırlanan projelerin poster sunumları yapıldı.

Fuara, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün, iş ve sanayi dünyası temsilcileri ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kokteyl ve konuşmalarla başlayan fuarda öğrenciler, hazırladıkları posterlerle projelerini öğrenci ve diğer konuklara tanıtma fırsatı buldu. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, sanayi ve iş dünyasının üniversitelerle iş birliği yapmasının önemini vurguladı.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün ise öğrencileri mümkün olduğunca fazla miktarda iş ve sanayi dünyası ile bir araya getirmek için çeşitli mekanizmalar kurduklarını, derslerde gerçek hayat problemlerine ilişkin projelerin yapılmasının bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Akgün ders projelerinin, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirmesine önemli katkı sağladığını belirterek, bu konuda Kayserili işverenlerden önemli destek aldıklarını anlattı.

Hatta bazı derslerin tamamını firmalarda gerçekleştirdiklerini dile getiren Akgün, örneğin geçen yıl simülasyon dersinin Yataş’ta ve bu yıl da Süreç Analizi dersinin tamamını Başyazıcıoğlu Tekstil’de yaptıklarını söyledi.

Akgün, ders projelerine ilave olarak, toplamda 6 ayı bulan üç zorunlu yaz stajı ve firmalarda gerçekleştirilen yıllık bitirme projeleri ile programı desteklediklerini de ifade etti.

Fuarda öğrenciler, poster sunumlar yaparak projelerini fuar gezenlere anlattı.