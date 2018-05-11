AGÜ’de tasarlanan bilgisayar oyunu ile dünya tarihi dersi kolaylaşacak

AGÜ Mimarlık ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin ortaklığıyla tasarlanan ‘Tarih ile Oyun Oynamak (Playing with The Past)’ dersinde, öğrenciler klasik eğitim yöntemlerin yanı sıra tarih temalı bilgisayar oyunlarını da kullanarak dünya tarihine giriş yapıyorlar.

Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi A. Erdem Tozoğlu ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M. Şükrü Kuran’ın birlikte yürüttüğü derste bir yandan Ortaçağ’dan başlayıp günümüze kadar gelen zaman diliminde oldukça detaylı strateji oyunları kullanarak öğrencilerin ilgili devirler hakkında tecrübe temelli, derinlemesine bilgiye ulaşması hedefleniyor.

Oyunlar üzerinden verilen eğitimde ezber temelli tarih dersi yapısından kurtulmak hedeflenirken, tarih “Ben orada olsaydım ne yapardım” düşüncesi etrafında anlatılmaya çalışılıyor.

Derste İsveçli Paradox Interactive firmasının geliştirmiş olduğu çeşitli strateji oyunları (ör: Europa Universalis IV) kullanılırken, öğrenciler oyunlarda elde ettikleri tecrübeleri her hafta Internet üzerindeki bir blog sayfasında yayınlıyorlar (playingwithpast.wordpress.com)." Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi A. Erdem Tozoğlu, dersi öğrenciler açısından oldukça keyifli hale getirdiklerini ve tarih dersine farklı bir yaklaşım getirdiklerini söyledi. Tozoğlu, “Böylelikle öğrencilerin tarihsel dönemlerle kendileri arasında oluşan mesafeyi biraz kapatmalarını sağlamak amacındayız. Öğrenciler tarihsel dönemleri anlamakta güçlük çekiyorlar. Biz burada teknolojiyi kullanarak, bilgisayar oyunlarıyla tarih dersini eğlenceli hale getirerek, öğrencilerin kolay anlamalarını sağlıyoruz” dedi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M. Şükrü Kuran da, normal klasik bir tarih dersinde öğrencilerin konunun içinde bir şahıs olmayıp, konunun dışında üçüncü bir şahıs olduklarını ifade etti. Kuran, dersle ilgili şu bilgileri verdi:

“Biz burada dersin metodolojisinde öğrencilerin orada gibi olmalarını ‘Ben orada olsaydım ne yapardım’ sorusunun cevabını düşünmelerini ve derin bir şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Biz dersimizde buna imkan sağlayacak çok detaylı strateji oyunları kullandık. Bu strateji oyunları, ortaçağ, yeni çağ, yakın çağ gibi bazı tarihsel dönemlerin sosyal yapılarını modelleyerek, bu model üzerinde belli yapay zeka yöntemleri ile tarihi bir nebze kopyalamaya çalışıyor. Öğrenci de burada genel olarak bir ülkeyi kontrol ediyor. Sistemin içinde kendisinin nasıl davranabileceğini düşünüyor. Öğrenciler derste tecrübe edindikten sonra, playingwithpast.wordpress.com adresli blog sayfasında görüşlerini paylaşılıyorlar.”

Yeni eğitim yöntemlerinden biri olarak denenen ve deneysel bir ders olan Bilgisayar Oyunları ile Dünya Tarihi Dersinin Türkiye’de ve dünyada örnek bir ders olması ve geliştirilmesi hedefleniyor.