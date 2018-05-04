AGÜ’de TEDx Konferansları

Sümer Kampüsü Konferans Salonunda “Bridging the Future (Geleceğe Köprü)” konu başlığıyla yapılan konferansa konuşmacı olarak Abdullah Gül Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Mutlugün, Akademisyen, Yazar ve Girişimci Semih Yalman, Yüksek Lisans Öğrencisi Nuray Koç ve Lisans Öğrencisi Abdullah Turgut katıldı.

Konferansta konuşmacılar, yükseköğretimdeki gelişmelerden teknolojideki yeniliklere, müzikten hayal kurmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye kadar bir çok güncel konular ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Yüksek Öğretimde Yeni Yaklaşımlar” konulu konuşması ve sunumu ile katılımcıların dikkatini çekti.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu konuşmasında özellikle gençlere girişimci olmalarını, hayal kurmalarını fark yaratmalarını önerdi. Teknolojiyi çok iyi bilmeleri kullanmanın önemini vurgulayan Sabuncuoğlu, herkesin değişen dünyaya ve gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Çok sayıda öğrenci, akademisyen ve davetlilerin katıldığı TEDx AGÜ konferansları önümüzdeki aylarda da organize edilerek devam edecek.