AGÜ’de Türkiye-Güney Kore Ortak Sempozyumu yapıldı

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyuma Güney Kore’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), Chung-Ang University, Ulsan National Institute of Science and Technology (NIST), ve Chonnam National University’den 6 Güney Koreli akademisyen davetli konuşmacı olarak katıldı.

Abdullah Gül Üniversitesinden davetli konuşmacıların ve birçok farklı üniversiteden katılımcıların yer aldığı sempozyumda güneş enerjisi teknolojilerinin günlük hayatta daha fazla yer bulması, maliyetinin düşürülmesi, performansını artırılması, ve enerji üretiminde çevreye ve insan sağlığına verilen zararların azaltılması konularında Türkiye ve Güney Kore’de son yıllarda yapılan araştırma sonuçları sunuldu.

Sempozyumda ayrıca, enerjinin daha etkili kullanımı ve çevre dostu yaklaşımlar için akıllı binalar ve akıllı şehirler konuları ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, akıllı binalar ve şehirler konularının içinde bulunduğumuz çağda çok önemli olduğunu belirterek, bu alanlarda yapılan çalışmaların özellikle uluslararası seviyede işbirlikleri ile ilerlemesinin de ayrıca değerli ve önemli olduğunu vurguladı.

Güney Koreli akademisyenler adına açılış konuşmasını yapan Prof. Jongin Hong da, Türkiye’de ve AGÜ’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasında tarihten gelen bağları daha da güçlendirmek adına yenilenebilir enerji, akıllı binalar ve şehirler konularında iki ülkenin üniversiteleri arasındaki bilimsel işbirliklerini artırmak için AGÜ’de olduklarını dile getirdi.

Sempozyumun ilk gününde davetli konuşmacılar, üç oturumda sunumlar yaptı. Sempozyumun ikinci gününde ise Güney Koreli akademisyenlerle bireysel-grup görüşmeleri ve toplantılar gerçekleştirildi.

Kurulduğundan bu yana Güney Kore’deki üniversiteler ile yakın bilimsel işbirliği içeresinde olan AGÜ’de halihazırda ortak olarak yayınlanmış birçok bilimsel araştırma makalesi, ve TÜBİTAK ve NRF tarafından desteklenen yüksek bütçeli araştırma projeleri bulunuyor.