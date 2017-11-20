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20 Kasım 2017 17:23

AGÜ’de Yüksek Öğretim Günleri başladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Educaturk firması tarafından organize edilen Yüksek Öğretim Günleri, Sümer Kampüsü Sergi salonunda başladı.

AGÜ’de Yüksek Öğretim Günleri başladı

20 Kasım 2017 17:23


Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin stant açarak katıldığı Yüksek Öğretim Günlerini, ilk günde yaklaşık 5 bin üniversite adayı öğrenci ziyaret ederek, üniversiteler hakkında bilgi aldı.


Açılış törenine AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Kayseri’deki liselerin Müdürleri de katıldı.


Açılış seminerini ise AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran verdi. Prof. Dr. Baran, üniversite adayı öğrencilere, “Geleceği Bilim ile İnşa Etmek” konulu sunum yaptı.


İki gün sürecek Yüksek Öğretim Günleri’ne 10 bin öğrencinin katılması bekleniyor.




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