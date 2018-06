AGÜ’den ABD Üniversitesi ile Online Ortak Ders

AGÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Usta ve Missouri University of Science and Technology öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Doğan tarafından ortak olarak tasarlanan “Moleküler Mühendislik ve Yumuşak Nanomalzemeler” isimli derste, öğrenciler moleküler mühendislik, yumuşak nanomalzemeler, ve nanoteknoloji alanlarındaki temel kuramların yanında son yıllardaki popüler akademik/endüstriyel gelişmeleri öğrenme ve bu eksende projeler hazırlama fırsatı buldular. Dersin işlenişi ve ders dışı toplantılarda sıklıkla etkileşim yapma imkanı bulan Abdullah Gül Üniversitesi ve Missouri University of Science and Technology öğrencileri dönem sonunda geliştirdikleri projeleri karşılıklı olarak sundular. Dr. Usta ve Dr. Doğan dersin konusu ile ilgili şu bilgileri verdi;

“Moleküler mühendislik, temel bilimleri kullanarak mühendislik anlamında yapılabilecek en küçük ölçekteki tasarımdır ve maddenin en küçük yapıtaşı olan atomların dizilimleri ile ilgilenir. Bu yaklaşım nano/mikro ölçekte istenilen özellikte ileri malzemelerin ve nanoteknoloji ürünlerinin geliştirilmesine olanak sağlar. Bu konu, şu anda tüm dünyada oldukça önemli bir yerdedir ve 2016 Kimya Nobel ödülünü alan bilim insanları moleküler mühendislik yaklaşımı ile dünyanın en küçük robotları olan moleküler makinaları tasarlamışlardır.” Aradaki 9 saatlik zaman farkından dolayı, salı günleri akşam 17:00-20:00 arasında canlı olarak işlenen dersin tasarlanması ve akademik olarak değerlendirilmesi aşamalarında görev alan Dr. Öğretim Üyesi Elif Bengü ise; “Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de daha önce böyle bir ders tasarlanmamıştı. Dönem boyunca hocalarımızın özverili çalışmaları ve öğrencilerimizin yüksek enerjisi dersin etkin bir şekilde işlenmesini sağladı” dedi.

Bengü, “Dersin proje sunum kısmından önce her bir AGÜ öğrencisi Missouri University of Science and Technology öğrencisi ile bire bir eşleştirildi. Bu kısım bizim için dersin en önemli kısmıydı. AGÜ öğrencileri, bu derste farklı kültür ve eğitim sisteminden gelen öğrencilerle etkileşim içinde olmalarını ufuk açıcı bir deneyim olarak tanımladı ve bu tarz çalışmaların arttırılmasını istediler” diye konuştu.

2018 Bahar döneminde ilk kez verilen “Moleküler Mühendislik ve Yumuşak Nanomalzemeler” dersinin gelecek yıllarda daha da geliştirilerek devam etmesi ve iki üniversite arasında bu tarz derslerinin sayısının artırılması hedefleniyor.