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12 Temmuz 2017 12:04

AGÜ’den ABD’ye Çalışma Ziyareti

Öğretim üyeleri, Worcester Polytechnic University’ de proje-tabanlı öğrenme üzerine etkileşimli atölye çalışmalarına katıldıAbdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyeleri, ABD’deki Worcester Polytechnic University’ ye çalışma ziyaretinde bulunarak, proje-tabanlı öğrenme üzerine etkileşimli atölye çalışmalarına katıldı.

AGÜ’den ABD’ye Çalışma Ziyareti

12 Temmuz 2017 12:04

Öğretim üyeleri, Worcester Polytechnic University’ de proje-tabanlı öğrenme üzerine etkileşimli atölye çalışmalarına katıldı


Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyeleri, ABD’deki Worcester Polytechnic University’ ye çalışma ziyaretinde bulunarak, proje-tabanlı öğrenme üzerine etkileşimli atölye çalışmalarına katıldı.


Dünya genelinden 31 yükseköğretim kurumunun temsilcilerinin de yer aldığı atölye çalışmaları, Worcester Polytechnic University, Proje Tabanlı Öğrenme Enstitüsü’nde (Institute on Project-Based Learning) yapıldı.


Enstitü programında proje-tabanlı öğrenme üzerine etkileşimli atölye çalışmalarında, uzmanlarla fikir alışverişinde bulundu ve takım çalışmalarına yer verildi.


Atölye çalışmalarında, AGÜ ekibi enstitü üyeleriyle proje-tabanlı öğrenme üzerine etkileşim kurdu ve kendilerine atanan danışmanları Dr. Fred Looft ile çalıştı. AGU ekibi, Abdullah Gül Üniversitesinin müfredatında toplumsal katkıya yaptığı güçlü vurguya uygun kurumsal stratejiler geliştirdi.


AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da geçtiğimiz aylarda Worcester Polytechnic University’yi (WPI) ziyaret etmişti.




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