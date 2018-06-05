AGÜ’nün İlk Mezunları, Lisans Bitirme Projelerini Tanıttı

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat ve Makine Mühendislikleri Bölümleri ile İşletme ve Mimarlık Bölümlerinden toplam 19’u çeşitli şirketler tarafından 3’ü de TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan 53 lisans bitime projesi tanıtıldı.

Mezun olacak öğrenciler, aralarında çeşitli firmalardan yöneticilerin de yer aldığı çok sayıda katılımcıya sürücüsüz araçlardan, askeri drone hava araçlarına, kablosuz şarj cihazlarından, yeni çelik bina dizaynlarına, bomba imha robotlarına kadar bir çok yeni ve ilginç projeler sundu.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu AGÜ öğrencilerinin bu projeleri hazırlarken deneyerek, tasarlayarak ve gerçek hayattan yola çıkarak öğrendiklerini söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Deneyerek, tasarlayarak ve gerçek hayattan yola çıkarak öğrenmek, üniversitemizin olmazsa olmaz en önemli yapı taşlarından ve üniversitemizin eğitiminin en önemli ilkelerinden biridir. Bu eğitim anlayışının en temel ortak noktalarından biri de projedir. Ders demek projedir, gerçek hayattır. Bizim için her yer dersliktir” dedi.

Toplantıda daha sonra projelerini sunan öğrencilere Prof. Dr. Sabuncuoğlu tarafından sertifikaları verildi.

Ardından katılımcılar, Sergi Alanı’nda açılan ve projelerin sergilendiği stantları gezdi. Öğrenciler toplantıda sunumlarla anlattıkları projelerini burada ise uygulamalı olarak gösterme fırsatı buldu.

Öğrencilerin, güncel ve son teknolojiyi kullanarak Endüstri 4.0 yaklaşımıyla hazırlayıp sundukları projeler, katılımcıların ilgisini çekti.