AGÜ'ye Yeni Laboratuvar Binası

Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) Sümer Kampüsü içinde yapılan yeni laboratuvar binası, kısa sürede tamamlanarak törenle hizmete sunuldu. Bina 26 laboratuvar, 13 derslik, sirkülasyon ve servis alanlarından oluşuyor.

Binanın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, binanın üniversitenin hedeflerine ve vizyonuna uygun şekilde olduğunu söyledi. İyi bir hazırlık süresi ayrıldığında işin o kadar kaliteli ve iyi çıktığını ifade eden Rektör Sabuncuoğlu, binanın mimarı Han Tümertekin'in, Türkiye'nin en önemli mimarlardan biri olduğunu vurguladı.

Mimar Han Tümertekin ise bina yapmanın kendilerinin gündelik işleri olduğunu zaten yapmak zorunda olduklarını belirterek, bu süreçte AGÜ'de güzel bir ortam yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra Rektör Sabuncuoğlu, Mimar Han Tümertekin, rektör yardımcıları dekanlar, bölüm başkanları ve akademisyenler binayı gezdi. Yeni laboratuvar binasında İnşaat, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makine Mühendislikleri, Yaşam ve Doğa Bilimleri, Malzeme Müh. Nano Teknolojisi ve Mimarlık Bölümlerinin laboratuvarlarının yer alıyor.

Toplam 4 bin 800 metrekare kapalı alana yapılan binada laboratuvar binası bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Bin 555 metrekare alandaki binada 26 laboratuvar, 675 metrekare alana sahip 13 derslik, sirkülasyon ve servis alanları bulunuyor.