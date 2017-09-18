Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı

Yılın Ahisi seçilen oto döşemecisi Recep Kefkir için şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Ardından heyet önce Vali Süleyman Kamçı’yı, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerden sonra Şehir Tiyatrosunda Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Törene Kayseri Valisi Sületman Kamçı, Milli Eğitim İl Müdürü Osman Elmalı, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Esnaf Sanatkarlar ve Kredi ve Koperatifi Birlik (TESKOMB) Başkanı Mustafa Alan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve çok sayıda davetli katıldı.

“Ahilik güzel meziyetlerin birleştiği sosyo-ekonomik bir düzen”

Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Kamçı, Ahiliğin unutulmaması gereken önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi. Vali Süleyman Kamçı, “Çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen Ahilik geleneğinin, ticaret hayatının gelişmesinde önemli katkısı bulunduğuna inanıyorum. Günümüze kadar etkinliğini devam ettiren Ahilik anlayışı için ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğunu düşünüyoruz. Ahi Evran, Araplar’ın kurduğu Fütüvvet Teşkilatından etkilenerek 1205’te Anadolu’ya gelmiş ve kısa bir süre sonra Kayseri’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur. Bu bakımdan Ahiliğin bizler için önemi oldukça büyüktür. İlimizde 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası kutlamaları, bu geleneğin hatırlanması ve yaşatılması için de bir vesile olacaktır” diye konuştu.

Türkiye’deki ilk esnaf müzesi Kayseri’de

Esnaf Sanatkarlar ve Kredi ve Koperatifi Birlik (TESKOMB) Başkanı Mustafa Alan ise, Ahilik Haftası kutlamalarında Kırşehir ön plana çıksa da, törenlerin 81 ilde yapıldığını ve kapanışın Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı Kırşehir’deki törende gerçekleştirileceğini ifade etti. Ahi Evran’ın Ahilik teşkilatı ile tohumlarını attığı kültürü günümüze taşımak için gayret ettiklerini belirten Başkan Mustafa Alan, bu kapsamda Türkiye’de ilk kez, Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkar Müzesini kuran il olmaktan da gurur duyduklarını dile getirdi.

“Ahilik Türk milletine has sosyo-ekonomik bir sistem”

KESOB Başkanı Ahmet Övüç ise, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir taraftan Türk kültürüne, diğer taraftan İslam medeniyetine dayanan İç Anadolu merkezli olarak kurulmuş, daha sonra bütün Anadolu’ya yayılmış ve Türklerin Anadolu’da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış olan Ahilik, sadece iktisadi bir kurum olmasının ötesinde temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan Türk milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahi Evran-ı Veli Ahilik teşkilatını akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine oturtarak sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kuralları içerisinde yoğurup Türk milletine has bir kültür hazinesi haline getirmiş, Ahi teşkilatı zengin ile fakir, üretici ile tüketici emek ile sermaye, devlet ile millet arasında dayanışmanın kurulmasında köprü olmuştur” dedi.

“Ahiliğin ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı”

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise, Ahiliğin temel prensibinin kendini denetlemeyi öngördüğüne değinerek, “Ahilik Haftasını bu yıl çok daha büyük bir coşkuyla kutlarken, Ahileri bugün bir kez daha minnet ve şükran duyguları ile anıyor, Ahilik Haftasının ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ahiliği esnaf ve sanatkarların geçmişten gelen bir gurur kaynağı olarak değil, aynı zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olan ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğunun, dünyanın en büyük güçlerinden biri haline gelmesinde Ahilik sağlam bir zemin oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

“Ahilikte meslek erbaplarının ahlaki gelişimleri de ön planda”

Ahilik teşkilatının mesleki disiplinin yanı sıra, meslek erbaplarının ahlaki gelişimini ön planda turtan bir yapılanma olduğunun altını çizen KTB Başkanı Şaban Ünlü de, “Teşkilatın kurucusu Ahi Evran’dır ve kendi kuralları vardır. Günümüzde esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Arapça’da ‘ahi’, ‘kardeşim’ anlamına gelir. Eski dilde ise, ‘arkadaş, dost, cömert, yiğit’ anlamlarındadır. Ayrıca Ahilik ocağından olan kimseyi ifade eder. Ahi Evran Orta Asya’dan gelen alperenlerden biridir. Denizli, Konya, Kayseri gibi şehirleri gezerek, Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Yılın Ahisi seçilen Recep Kefkir için şed kuşatma töreni düzenlendi. Recep Kefkir ile birlikte, Ahilik Onur Ödülü alan Ali Erkara, Ahilik Hizmet Ödülünü alan Zekeriya Topak, İlin Kalfası Ödülünü alan İsmail Eker ile İlin Çırağı Ödülünü alan Osman Babaoğlu’na ödülleri ve plaketleri takdim edildi.

Ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Teknik Lisesi’nin hazırladığı ‘şed kuşatma’ canlandırması sunumu yapıldı ve tören, Ahilik helvası dağıtımı ile sona erdi.