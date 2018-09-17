Ahilik Haftası kutlamaları yarın başlıyor

18 Eylül'de saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Süleyman Kamçı'nın katılımlarıyla yapılacak olan çelenk töreni ile başlayacak kutlamalara dair bilgi veren Övüç, tüm Kayseri halkını hafta boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklere davet etti. Övüç, kutlamalara dair şu bilgileri verdi:

“18 Eylül'de çelenk töreninin ardından Sayın Valimiz Süleyman Kamçı'yı ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'i ziyaret edeceğiz. Aynı gün saat 10.30'da Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde mehteran konseriyle başlayacak kutlamalarımız yapılacak. Buradaki kutlamalarımız şed kuşatma töreni ve Ahi helvası ikramının ardından sona erecek. Yine aynı gün saat 13.00'da Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi'nde Ahilik pilavı ikramımız ve saat 15.00'da da odamızda 2018 yılının Ahilerine plaketleri takdim edilecek. 20 Eylül Perşembe günü ise saat 11.00'da Pınarbaşı Cumhuriyet Meydanında bir törenimiz olacak ve yine Ahilik pilavımız ikram edilecek. Kutlamalarımız 20 Eylül'de Cuma Namazı öncesinde Eski Sanayi Camii'nde ebediyete intikal eden esnaflar için mevlidi şerif okunması ve saat 14.00'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan yemek yarışmasıyla sona erecek.”

2018-2019 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Övüç, “Eğitimin dört ana unsuru vardır; anasının ketesi, babasının kesesi, öğretmenin nefesi, talebenin hevesi. Bu dördü birlikte olduktan sonra inşallah geleceğin mimarları mühendisleri yetişecektir. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileriz” diye konuştu.