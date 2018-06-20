Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının son 10 yılda Kayseri’ye yaptığı yardım miktarlarını değerlendiren İl Müdürü Nevzat Özer, söz konusu zaman diliminde toplam yardım miktarının 639 milyon 46 bin 822 Liraya ulaştığını ifade etti.

Özer, 2008 yılından bu yana çeşitli kategorilerde yapılan yardımlara dair şu bilgileri verdi:

“Evde bakım hizmetleri kapsamında 2008 yılından itibaren 470 milyon 67 bin 681 TL; ekonomik destek hizmetleri kapsamında 24 milyon 126 bin 748 TL; koruyucu ailelere 15 milyon 383 bin 270 TL, özel bakım merkezlerine 101 milyon 415 bin 856 TL; Bakanlığımızın 2015 yılında başlattığı doğum yardımları kapsamında da, başladığı yıldan itibaren 63 bin 996 kişiye 28 milyon 53 bin 267 TL olmak üzere toplamda 639 milyon 46 bin 822 TL yardım yapılmıştır.”

22 bin 752 engelliye ücretsiz ulaşım imkanı

Öte yandan, süreli yardımlar kapsamında, 22 bin 752 engelli bireye, şehir içi ulaşımda aylık 288 bin 750 TL bedelinde kimlik kartı hizmeti sağladıklarını belirten Özer, “Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından 140 çocuğa ücretsiz kreş desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra şehit ve gazi yakınlarımızdan 452 kişiyi de istihdamını sağladık ve 2018 yılı içerisinde ASDEP projesi kapsamında 8 bin 520 hane ziyareti yaparak sosyal incelemelerde bulunduk. Sosyal yardımların dışında da toplumumuzun bilinçlenmesine yönelik eğitim faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 141 eğitim yapılarak yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık” diye konuştu.

“Devletin şefkat yüzü olmayı sürdüreceğiz”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının söz konusu yardım faaliyetlerini ‘devletin şefkat yüzü’ olarak tanımlayan Özer, “Devletimizin Kayseri ilimize yapmış olduğu sosyal yardımların ekonomik boyutu yadsınamayacak düzeylere ulaşmıştır. Bizler Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın sık sık dile getirdiği gibi, kim dara düşmüş ise onun ailesi olmayı şiar edinen bir düşünceyle hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hız kesmeden devletin şefkat yüzü olmaya devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı.