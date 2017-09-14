Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UNICEF ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ortaklığında, 81 ilde düzenlenen ‘Sosyal Uyum Adaptasyon Programı’ kapsamında, Suriyeli ve Türk yaklaşık 60 çocuğu bir araya getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe İl Müdürü Nevzat Özer, birim müdürleri, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri, çok sayıda Suriyeli ve Türk öğrenci katıldı. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın talimatları ile UNICEF ortaklığında düzenlenen programların benzerlerinin 81 ilde yapıldığını belirtti. Söz konusu programlardaki amacın Suriyeli öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak olduğunu kaydeden İl Müdürü Özer, “Bu etkinliklerle amacımız Suriyeli ve Türk öğrencileri kaynaştırmak, ayrıca kendi örf ve adetlerimizle toplumsal kurallarımız akran eğitimi vasıtasıyla Suriyeli çocuklarımıza aktarılmaktadır. Ayrıca okullar açılmadan önce çocuklarımızın moral ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik piknik düzenlenecektir. Bu etkinliğimiz programımızın üçüncü ayağını oluşturmaktadır, bundan sonraki süreçte de buna benzer etkinlikler yapılacaktır” dedi.

İl Müdürü Özeri, konuşmasının ardından, etkinliğe katılan öğrencilere, içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantaları dağıttı. Ardından öğrenciler, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ve yetkililerle birlikte Kıranardı Mesire Alanında düzenlenen pikniğe katıldı.