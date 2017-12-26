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26 Aralık 2017 17:05

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir’e ziyaret

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Nevzat Özer, ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve ÇEKOM Müdürü Sait Postallı ve kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan bir grup çocukla birlikte Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’i ziyaret etti.

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir’e ziyaret

26 Aralık 2017 17:05


Kayserispor kulüp tesislerinde yapılan ziyarette konuşan İl Müdürü Nevzat Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın koruma altında bulunan çocuklara yönelik sosyal ve sportif faaliyetlere son derece önem verdiğini belirterek, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yöneticilerine, koruma ve bakım altında çocuklara gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür etti.


Kayserispor kulübü Başkanı Erol Bedir ise her zaman Aile ve Sosyal Politikalar bünyesinde korunma altında bulunan çocuklara desteklerini sürdüreceklerini, futbolcularla birlikte çocuklara ziyarette bulunacaklarını dile getirdi.


İl Müdürü Nevzat Özer ve beraberindeki çocuklar Teknik Direktör Marius Sumudica ile tanışarak başarı dileklerinde bulundu.


Yapılan ziyaretin sonunda İl Müdürü Nevzat Özer tarafından Başkan Erol Bedir ve As Başkan Mehmet Çakmak Uyar’a teşekkür belgesi takdim edildi.




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