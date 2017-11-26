AK Parti Boğazlıyan teşkilatından Kayseri Şeker’e ziyaret

Ak Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında kendisinin de aynı zamanda pancar ekicisi olduğunu, Şeker pancarı tarımı ve Şeker Fabrikasının Boğazlıyan İlçesi ve çiftçiler açısından önemine dikkat çekerek, Başkan Akay ve yönetim Kurulu üyelerine Şeker pancarı tarımına ve İlçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Düğenci sözlerini şöyle sürdürdü; "İlçemizin en büyük kuruluşu olan Şeker Fabrikamız İlçemize büyük katkı sağlamaktadır. Başkanımız Hüseyin Akay ve yönetim kurulu İlçemizde pancar üreticilerin haklarını koruma açısından onlara destek açısından her türlü yardımı yapmaktalar. O yüzden biz de Hüseyin Bey’e ziyarete geldik yardım desteğini daha fazla beklemekteyiz. Biz de çiftçiyiz yönetimdeki çoğu arkadaşlarımız çiftçi. Fabrikamızı Birlikte daha iyi yerlere inşallah getireceğiz. Biz Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak fabrikamıza gereken önemi desteği vermek için Başkanımızı ziyarette bulunuyoruz.

Ayrıca başkanımıza da teşekkür ederim yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Yani biz Boğazlıyan olarak pancar paramızı zamanında alıyoruz çiftçiler zamanında alıyor çiftçilerin yüzü gülüyor. Bu sene de Allah razı olsun başkanımız randevulu sisteme geçti. Biz bu randevulu sistemden 25 TL fazla ücret aldık. Çiftçimiz daha mutlu daha memnun. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu prim ile pancarımızı söküyoruz şuan rahatladık fire kaybına uğramadık. Allah razı olsun mutluyuz."

Ak Parti Boğazlıyan İlçe teşkilatının başkan ve yönetim kuruluna yeni seçilen üyeleri ile birlikte tam kadro ziyarete gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akay; "Teşkilat işleri topluma yararlı faaliyetleri yapmak olduğu gibi bizde çalışmalarımızı toplum menfaati yapma gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde olan insanların kuruluşların birbiriyle irtibatta olması, beraber hareket etmesi topluma daha fazla fayda getireceğine inanıyorum.

Atalarımızın bir sözü var “Marifet iltifata tabidir”. Yaptığımız işlerin böyle takdir ediliyor olması bize de güç veriyor. Başarma konusunda daha fazla azimle hareket etme konusunu ortaya çıkarıyor. Boğazlıyan Şeker Fabrikası Boğazlıyan için çok büyük anlam ifade ediyor. Başarılı bir şekilde yönetilmesi Boğazlıyan’ın gelirini artırıyor. Onun için bizim burada ki çalışmalarımızın başarıyla devam edilmesi o bölgenin çiftçisine halkına katkı sağlıyor. Biz inşallah bu destekle anlayışla ileri de Boğazlıyan’a daha büyük katkılar sağlamak arzusunda niyetindeyiz. Önümüzdeki günler de Boğazlıyan’a daha fazla hem yatırım olarak hem de gelir olarak payını fazlasıyla alacak. Biz de buna karınca kararınca fayda sağlayabilirsek görevi yapmış olmanın mutluluğu içerisinde oluruz" dedi.