AK Parti Bünyan İlçe Teşkilatı, 90.57 başarı puanı ile Kayseri’nin 16 ilçesi arasında performans sıralamasında 1’inci sırada yer alarak en aktif ilçe teşkilatı oldu.

AK Parti Genel Merkez Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Kayseri’de 16 ilçe arasında yapılan performans değerlendirmesi sonucunda AK Parti Bünyan İlçe Teşkilatı en aktif ilçe olarak birinci sırada yer aldı. AK Parti Bünyan İlçe Teşkilatı, Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye genelinde 970 ilçe arasında 98’inci sırada yer aldı.Kayseri genelinde ise 16 ilçe arasında 1’inci sırada yer aldı.

Yapılan etkinlik ve faaliyetlere göre verilen puanlamalarla teşkilatların performansı değerlendirilirken Genel Merkez verilerine göre AK Parti Bünyan İlçe Teşkilatı’nın başarı puanı 90.57 oldu.