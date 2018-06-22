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22 Haziran 2018 17:24

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, KTO’yu ziyaret etti

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet; Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, KTO’yu ziyaret etti

22 Haziran 2018 17:24


Grup Başkan Vekili Elitaş nezdindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Ticaret Odası`nın uygulamaya dönük projelerini aktardı.


Elitaş, yeni yönetimi tebrik ederek; "Genç ve dinamik yönetim yapısı ile Başkan ve ekibinin başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Şehrimizin ticaretine olumlu anlamda yön verecek her projenin arkasındayız" ifadelerini kullandı. Grup Başkan Vekili daha sonra beraberindeki heyet ile Oda hizmet binasını gezerek personelden yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.




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