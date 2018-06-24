AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş oyunu kullandı

İnandırıcılıklarını muhakkak ki bu seçim sürecinde kaybetmişlerdir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş memleketi Kayseri’de özel bir kolejde 2099 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Okul bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Elitaş, oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinin 16 Nisan’dan önce söz ettiklerini, 24 Haziran seçim sürecinde dile getirmediklerini dolayısıyla inandırıcılıklarını kaybettiğini dile getiren Elitaş, “Uzun yıllardır ilk defa Türkiye yeni bir yönetim tarzına geçmek için milletimizin huzurunda sandıkta. 16 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğiyle birlikte artık halk hem Cumhurbaşkanlığı Hükumetini hem doğrudan doğruya seçiyor ve aynı zamanda onu denetleyen parlamentoyu ve TBMM üyelerini beraberinde seçiyor. Bir aydan fazla bir zamandır meydanlardayız, gerçekten 16 Nisan’da bize aşırı derecede sistemin çok yanlış olduğunu ifade eden diğer siyasi partilerin temsilcileri bugüne kadar yapılan seçim propagandalarında 16 Nisan’dan önce bahsettiklerinden bir cümle dahi kaydetmediler. Demek ki 16 Nisan referandumuna giderken gerçek olmayan, insanların zihinlerini karıştırıcı söylemlerde bulunmuşlar. İnandırıcılıklarını muhakkak ki bu seçim sürecinde kaybetmişlerdir. İnşallah Türkiye yarından itibaren daha aktif, daha enerjik, hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşabilen, millet adına denetimin güçlü bir şekilde yapıldığı, TBMM ile beraber iyi bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“İkindi vakitlerinde oy verme işleminin büyük çoğunluğu sona erer”

Oy kullanma işleminin büyük çoğunluğunun ikindi vakitlerinde tamamlanacağına inandığını söyleyen Elitaş, “Şu anda saat 11.30’u geçmesine rağmen ilk kullandığımız sandıkta 350 civarında seçmen varmış, 200’ü geçtik dediler. Saat 11.00’da 08..00’d başlayan seçim sürecinde oy kullanımı sayısı yarıyı geçtiyse, herhalde ikindi vaktinde büyük bir kısmı tamamlanmış olur. Bu seçimdeki sayım işlemlerinde; oyların geçerli ve geçersiz sayıldığıyla ilgili farklı bir düzenleme var. İnşallah sandık kurulları ve müşahitler hata yapmadan ve yine tıpkı propaganda sürecinde olduğu gibi sandıklar açılırken, sayılırken, birbirimizin emeğine, alın terine, yaptığımız gayrete saygı göstererek, herkesin hakkının verildiği bir sayım usulünün olmasını diliyorum. Bütün siyasi parti mensupları umuyorum ki, haksız yere oyların başka şehre yazılmasına fırsat vermezler. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgili bir seçim yapıyoruz. milletin iradesiyle ortaya koyduğu bir sonucu değiştirdiğimiz takdirde, bu veballerin en büyüğüdür” ifadelerini kullandı.