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30 Mayıs 2018 15:09

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP içerisinde bir kavga olduğunu söyleyerek, “Muharrem İnce ince ince siyaset yapıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:

30 Mayıs 2018 15:09

Kılıçdaroğlu da kılıç çekmiş Muharrem’i ince ince doğramaya çalışıyor” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Başkan Veli Altınkaya ve yönetim kurulu ile görüştü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, CHP’nin seçimin ertelenmesi konusunda verdiği önergeyi değerlendirdi. CHP’de lider boşluğu olduğu kaydeden Elitaş, CHP’nin rüzgara göre dümen aldığını söyleyerek, “CHP’de bir lider boşluğu olduğu için rüzgara göre hareket eden bir dümen var. Başta kimin olduğu belirsiz. Dümensiz bir gemi açık denizde rüzgar nereye eserse oraya gidiyor ama şuan ittifaktan olağanüstü derecede memnunlar. Hatta bize de teşekkür ettiklerini tahmin ediyorum. Genel kurulda da ‘4 benzemez ittifakını kurmaya muktedir bu yasa konusunda herhalde teşekkürlerinizi sunarsınız’ dedim. Kulağıma gelip teşekkür ettiler. Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Mustafa Elitaş, “Şuanda 2 tane genel başkan adayı var. CHP’de müthiş bir de kavga var, hissediyorsunuzdur. Muharrem İnce ‘İnce ince siyaset yapıyor’, Kılıçdaroğlu da ‘Kılıç çekmiş Muharrem’i ince ince doğramaya çalışıyor” dedi.




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