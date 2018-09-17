AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu: "Adnan Menderes ve yol arkadaşları; savunma dahi yapılmasına izin verilmeyen hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Adnan Menderes'in idam edilişinin 57. yıldönümünde yaptığı açıklamada; "Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatıraları yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Başkan Çopuroğlu; 27 Mayıs 1960 darbesinin incelendiğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin aynı kalemden çıktığının anlaşıldığını vurgulayarak; "27 Mayıs darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde anayasa, ihtilal figüranlarına bağlı hale getirilmiş, zincirleme antidemokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalarla müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projelerle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamalar ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına dönüştürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemeler 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları; savunma dahi yapılmasına izin verilmeyen yargısız infazla, hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen ‘Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkarılmıştır" dedi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk Milletinin; darbe zihniyetini tekrar geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirdiğini vurgulayan Çopuroğlu açıklamasına şu şekilde devam etti,

17 Eylül 1961 günü Türk Milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatıraları yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir."

Basın açıklamasına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve partililer de katıldı.