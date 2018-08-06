Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri İl Başkanlığı için 5 isim ile yaptığı görüşme sonrasında Şaban Çopuroğlu’nu İl Başkanı olarak atadı. İl Başkanlığı’na yapılan atama sonrasında Şaban Çopuroğlu bu gün, göreve vekaleten bakan Fatih Hasyüncü ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanlığına Vekaleten bakan Fatih Hasyüncü, "Hüseyin Cahit Özden başkanımız 24 Haziran sürecinde istifasından dolayı vekaleten görevi bize devretti. Bu süreçte teşkilat başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla koordineli bir vaziyette seçim atlattık. Hepsine teşekkür ediyorum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Genel Merkeze 5 isim davet etti. Her birimiz ile birebir görüştü. Sonrasında 5’imizi birlikte içeri aldı ve yeni İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu’na görevi tevdi etti. Allah kendisine kolaylık versin. Ankara’da kendisine söyledim yine huzurunuzda kendisine tekrarlamak istiyorum. İl Başkanımızın her zaman yanındayız. Destekçisiyiz, kendisine hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

İl Başkanlığı’na atanan Şaban Çopuroğlu ise yaptığı konuşmasında, "Türkiye’de yaklaşık bine yakın ilçe var. 81 il var. Bunların hepsi kendi içinde özel, Kayseri’de bizim için özel, doğduğumuz ve yaşadığımız bir şehir. Gazeteciler basın yoluyla bizler de ticaret ve siyaset yoluyla memleketimiz için güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. İyi işlerimizde destekleyici, yanlış işlerimiz olmaz inşallah, uyarılarınızı dikkate alacağımızı söylemek istiyorum. İlçelerden gelen başkanlarımız da var. Onur verdiler. Kayseri malum 1 milyon 350 bin nüfuslu bir il. 852 bin civarında seçmeni olan bir ilimiz. Türkiye’de ciddi manada bir ağırlığı var. Kısmet olursa yeni oluşan bu süreçte yeni oluşan yönetimimiz ile birlikte bu hassasiyeti göze alacağız. Elimizden geldiğince güzel işler yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Çopuroğlu, "Bu arada malum yeni atamalarda görevlendirmelerde bol miktarda çiçek geliyor. Bu konuda hassasiyetlerinizi diliyorum. Bu süreçte çiçek yerine ağaç dikerek yıllarca on yıllarca devam edecek bir şekle dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.