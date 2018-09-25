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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Rektörümüze Ziyaret

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Rektörümüz Prof.

Dr. Mustafa Çalış'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi.


İl Başkanı Çopuroğlu, “Şehrimize çok büyük katkıları olan bir üniversitemiz var. Erciyes Üniversitesi, Kayseri'nin sağlığında, eğitiminde, sosyo-kültürel katkıları çok olan bir üniversitemizdir. Erciyes Üniversitesi'nin daha çok gelişeceğine olan inancındayız” dedi.


Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Rektör Çalış, “Memleketimiz için, devletimiz ve üniversitemiz için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Çalışan ve vatansever bir ekiple üniversitemizi daha yüksek yerlere getirmek için çaba sarf edeceğiz. Çünkü ülkemizin her alanda gelişimi ve hedefleri için üniversitelerin katkılarına ihtiyacı var” diye konuştu.

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