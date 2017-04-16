AK Parti İl Başkanı Özden oyunu kullandı

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu kullanacağı ÖZ-KAR Eğitim ve Uygulama Okulu’na gelen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ‘hayırlı olsun’ temennisiyle oyunu kullandı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Kayseri’de huzurlu bir referandum süreci yaşandığını belirten Özden, “Huzurlu bir kampanya süreci sonrasında çok şükür gezdiğimiz okullarda şuana kadar huzurlu, düzgün bir seçim geçiyor. Kayserimize yakışır bir referandum süreci geçiriyoruz. İnşallah sonuçta da Türkiyemiz, gençlerimiz için en güzelini olmasını istiyoruz. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Özden, okuldan partililer tarafından uğurlandı.