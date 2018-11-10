AK Parti Kadın Kolları üyeleri Kaymakam Altıner'i ziyaret etti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Yahyalı Kaymakamlığına atanan Yunus Emre Altıner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Yahyalı Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ziyaretle ilgili açıklamasında, “Yeni atanan Yahyalı İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner Bey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kaymakamımıza nezaketi için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.