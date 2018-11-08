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AK Parti Kadın Kollarından Kaymakam Duru'ya ziyaret

AK Parti Develi Kadın Kolları İlçe Başkanı Elif İslamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Develi Kaymakamı Murat Duru’yu makamında ziyaret etti.

AK Parti Develi Kadın Kolları İlçe Başkanı Elif İslamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında, "Develi Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette samimi ve içten sohbetle birlikte Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için misafirlerime çok teşekkür ediyorum” dedi


AK Parti Develi Kadın Kolları İlçe Başkanı Elif İslamoğlu da "Develi Kaymakamımız Murat Duru'yu ziyaret ettik,Murat Duru beye ilçemiz için geçeli gündüzlü başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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