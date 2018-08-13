AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek hem belediye çalışmaları, hem 2018 yılı yatırım programı hakkında bilgi aldı.

Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veren ve referans belediye olarak projeleri ile örnek olan Melikgazi Belediyesinde AK Parti İl başkanı Şaban Çopuroğlu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç "AK Parti İl başkanı Şaban ÇopuroğluBaşkanımız ile genel ve yerel gündem hakkında görüş alışverişinde bulunduk. MİMER ve Fuaye Alanını gezdirerek burada hem üniversite tercihi yapan gençler hem de velileri ile sohbet ettik. Başkanımız Şaban Çopuroğlu ileayrıca nikah salonunda genç çiftlerin mutluluklarına ortak olarak ömür boyu mutluluklar diledik. İl Başkanımız Sayın Şaban Çopuroğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız Şaban Çopuroğlu’nun başarılı hizmetlere vesile olacağına inancımız tamdır" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetleri ile her zaman gündem olduğunu hatta gündem oluşturduğunu belirterek, Melikgazi Belediye çalışmaları ve yatırımları adeta belediyecilik de bir ekol olduğunu söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkan Yardımcıların da iştirak ettiği belediye tanıtım ve bilgilendirme gezisi sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirdiler.