Ak Parti Kayseri Milletvekili Tamer Develi'yi Ziyaret Etti

Toplantıya Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Başkanı Mehmet Durukan bir konuşma yaptı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "24 Haziran seçimlerinde Allah'a şükürler olsun bizim iki büyük amacımız vardı. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanımızı ilk turda Başkan seçtirmekti. Rabbime şükürler olsun bu güzelliği görmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk başkanı olarak tarihe geçti. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı önümüzden ve Türk milletininden aynı zamanda İslam dünyasından geri bırakmasın. Hem Türk milleti hemde İslam dünyasına büyük hizmetleri dokunacak. Adam gibi durusuyla, dik duruşuyla yedi düvele karşıda savaşmaya birlikle beraberlikle devam ediyoruz. İnşallah bu ülkenin önü açılana kadarda devam edeceğiz" dedi.

Develi Belediye Baskanı Mehmet Cabbar ise, "Göreve geldiğim zaman itibarende teşkilat başkanlığı başta olmak üzere teşkilatımızla uyumlu bir yol haritası ile gerek kamu yatırımlarını gerekse belediye acısından yapılması gereken yatırımlarla alakalı güzel bir çalışma gerçekleştirerek Develimize belkide son yıllarda yapılmayan çok güzel işlere imza atmış oldu." diyerek şunları söyledi:

"Hiç unutmuyorum adaylığım döneminde muhalefet 'Biz doğal gaz getireceğiz' dediğimizde bize inanmıyorlardı ama bugün hamdolsun yüz milyon liralık yatırımla şuanda %98'i kullanılabilecek sekilde 11.000 aboneye ulaşmış seviyedeyiz. Yine birçok devlet yatırımlarımız hastanemizden tutun Öksüt tünelinden gelen suyumuzun musluklardan akmasına, yollarımıza ve köylerimizde yıllardan beri yapılmayan kanalizasyonlarımızın şuanda bitmek üzere olduğunu söyleyerek bunların bir istişare kültürü ile teşkilatla bütünleşmesi ve sizlerinde destekleri ile başardığımızı buradan ifade etmek istiyorum."

Başkan Cabbar, "Sizden alacağımız destekler ile yakın zamanda gerçekleştirilecek olan seçimlere daha hızlı şekilde girmenin gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar da verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bir başarı varsa bu başarı kendiliğinden gelmiyor . İlçe başkanıyla, belediye başkanıyla, il başkanlığımızla ve milletvekillerimizle bütünleşmenin, kaynaşmanın neticesinde oluyor. O yüzden inşallah bu desteklerin devamını sizlerden arz ediyoruz" ifadesinde bulundu.