Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 18:54

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: "Bütün Türkiye kucaklanacaktır"

Anayasa değişikliği referandumunda ilk açılan sandık sonuçların gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Evet’ hiçbir zaman şımarmadan olgunluğunu gösterecektir ve yine bütün Türkiye kucaklanacaktır" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız:

16 Nisan 2017 18:54


AK Parti İl Binasında açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Türkiye’de sağ duyunun kazandığını ifade ederek, "İl başkanlığımız bünyesinde seçim koordinasyon merkezimizle beraber yapılan yaklaşık 45 günlük kampanya döneminde emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. onlar Türkiye’nin geleceğine çok büyük katkı koydular. Bugün açılan sandıklar, şuan itibariyle yüzde 42’ler civarında yüzde 59,42 civarında Türkiye’de ve yüzde 71’ler civarında da Kayseri’de ’evet’ oylarının önde olduğunu gösteriyor. Bu şu demektir, başından beri söylediğimiz sağduyuda birleşen, zihniyle bütünleşen milletimize olan inancımızı bir kez daha vurgulamış olduk. biz milletimize inandık, onlar boşa çıkarmadılar. Başta Kayseri’deki btün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Hayır vermiş olanlardan terör örgütlerini ayırt etmek kaydıyla bu manada ülkedeki demokrasi için katkı koyduklarına inanıyoruz. altını ısrarla çiziyoruz, biz 15 Temmuz’u unutarak 16 Nisan’ı yaşamıyoruz. 15 Temmuzla beraber terör örgütlerinin bu ülkede bozmaya çalıştığı istikrarı göz önünde bulundurularak bu günlere gelmiştir. Türkiye’de sağduyu kazanmıştır. Bundan dolayı ’evet’ hiçbir zaman şımarmadan olgunluğunu gösterecektir ve yine bütün Türkiye kucaklanacaktır. Birliğe, beraberliğe, büyümeye ve Türkiye’nin yeni hükümet sistemine bir müjde olarak görüyoruz" dedi.


Açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, "Güzel bir kampanya süreci geçirildi, çok çalışıldı. İnşallah neticesini de alacağız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri’de ’evet’ oyunun ’hayır’ oyunu iki katladığını dile getirdi. Çelik, "45 günlük kampanya sürecinde Kayseri’nin kanaatini bakan gözlerden, sıkılan ellerden görüyorduk Onun için de Kayseri’den açık ara ’evet’ çıkacağını hep söylüyorduk. Şuana kadar gelen verilere göre ’hayır’ın iki misli ’evet’ olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bundan sonra gelecek sonuçlar açık ara ’evet’ olarak çıkacak" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:07
  • Güneş :05:52
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:24
  • Yatsı :20:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!