AK Parti Kayseri Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Milletvekilleri Elitaş, Yıldız ve Karayel mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller ile Adalet Komisyon Başkanı Hakim Dursun Büyükbaş’ın elinden aldı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimin güven içerisinde geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; “Türkiye genelinde olağanüstü derecede bir itiraz olmadı, Kayserimizde de herhalde bir itiraz gerçekleşmedi. Ben tekrar Türkiye’deki demokrasinin taçlanmasına gösterdiği gayretten dolayı Yüksek Seçim Kurulu görevlilerini tebrik ediyorum. Bu mazbatayı da herhalde elinizden üçüncü kere alıyorum. İnşallah bir daha ki sefere de sizin elinizden alırız diye dua ediyoruz” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise 16 yıldır kendilerini seçen halkı mahcup etmediklerini ve bundan sonra da etmeyeceklerini ifade ederek; “Seçim sonuçlarını ülkemize ve bölgemize lütfeden Cenabı Hakka şükrediyorum. Kayserili hemşehrilerimize göstermiş oldukları teveccühten ve bize duymuş oldukları güvenden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Kendilerini 16 yıldan bu yana mahcup etmedik, bundan sonra da Allah’ın izniyle mahcup etmeyeceğiz. Her zaman Kayserimizin ve bölgemizin yararına işler yapacağız. Bu seçimin hem hukuki sınırlar içerisinde hem de güvenle yapılmasını sağlayan bütün görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sonuçların hem partimize, hem Kayserimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de halka hizmet etmek için çalışacaklarını vurgulayarak; “Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk seçimlerini birlikte gerçekleştirdik. Hem cumhurbaşkanımızı hem de milletvekili olarak bizi seçen halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu bir demokrasi şöleni, bu şölen kime oy verilmiş olursa olsun demokrasinin yükselmesi anlamında son derece önemli. Bunların neticelerinin resmiyete kavuşmasında da İl Seçim Kurulu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Milletimizin takdirini kazanmak için çalışacağız, hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mazbatalarını alan vekiller, daha sonra tebrikleri kabul etti.