AK Parti Kolları’ndan Başkan Çelik’e ziyaret

Ziyarette seçim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kadın Kolları üyelerine seçimlerde başarı diledi. Cumhuriyet Meydanı’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nin miting havasında geçen Türkiye’nin en görkemli kadın kolları kongresi olduğunu belirten Başkan Çelik, “Seçilir seçilmez çok önemli bir seçim için sahaya ineceksiniz. Başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin de, Başkan Çelik’in teşkilatın içinden gelmesinin kendileri için avantaj olduğunu belirtti 81 ilin en iyisi olmak için çalışacaklarını kaydetti.