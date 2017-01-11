AK Parti Melikgazi Yönetim Kurulu Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Teşkilat Başkanı Cafer Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, 2017 belediye yatırımları hakkında bilgi aldılar ve genel çalışmaları değerlendirdiler.

AK Parti Melikgazi Teşkilatı olarak disiplinli, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak hizmetleri ve yatırımları göstermeye çalıştıklarını ifade eden AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Belediye çalışmalarının örnek ve referans gösterildiğini bundan dolayı tecrübelerini ve bilgilerini her zaman paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ettiklerini söyledi.

Parti Teşkilatının güçlü olmasının seçimlerde çok önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, halkın siyasi beklenti ve görüşlerini dinamik tutmanın bir partinin önceliği olduğunu ve Melikgazi AK Parti teşkilatının her zaman özverili, fedakâr ve bir o kadar da disiplinli ve planlı çalıştığını kaydetti.

20 yıl önceki yönetim şartları ile inşa edilen Melikgazi Belediyesi hizmet binasının değişen, gelişen ve 2009 ve 2014 yıllarında 8 belde belediye yerleşim alanın Melikgazi Belediyesi sınırları içerisine dahil olmasıyla artık dar geldiğini bu nedenle planlı bir şekilde büyüdüklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız yaptırım ve hizmetler hem ortada hem de halkımız günlük olarak kullanarak faydasını görmektedir. Yerel seçimlerde halkımız tercihini yaparak hizmetlere devam etmemize karar vermiştir. Üstelik büyük bir oy oranı ile bu kararı tasdiklemiştir. Bunda Parti teşkilatımızın büyük payı vardır. Her zaman bizimle ve beraber olan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi bir bütünlük içinde çalışmakta, hizmetleri planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma içerisindedir. Ak Parti ile teşkilatı ile birlikte Kayseri’ye yatırım, kalkınma ve gelişmişlik ön planladır. Bu neden ile AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatının destek ve birlikteliği için teşekkür etmek istiyorum.”