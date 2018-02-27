Yılında Ulu Hakan Abdülhamit Han’ konulu panelde konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Abdülhamit’e yapılanlar, Cumhuriyet döneminde milletin seçip iktidarı teslim ettiği temsilcilerine yapılıyor” dedi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti eski Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, “Üstat Necip Fazıl, 36 Türk hükümdarı arasında belki de en büyüğü diye tarif ettiği Ulu Hakan’ı ‘Abülhamit’i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır’ diye özetliyor. Bizler de Sultan Abdülhamit’i ve onun siyasi, ekonomik ve eğitim politikalarını ve onun 33 yıllık hükümdarlık süresini anlamak için böyle bir panel tertip ettik. Dünyanın son evrensel hükümdarı olan, devleti aliyenin en sancılı ve sıkıntılı süreçlerine şahitlik eden Sultan Abdülhamit’i sadece bir panelle ve okuduğumuz birkaç kitapla anlamak, onun siyasetini idrak edebilmek mümkün değildir. Bu ülkede yıllarca ders kitaplarında ‘Kızıl Sultan’ diye okutulan, 33 yıllık hükümdarlık döneminden istibdat dönemi diye bahsedilen, kendisine hakaret etmenin adeta Cumhuriyet’e bağlılıkla özdeş hale getirildiği Ulu Hakan’ın hatıratı için düzenlediğimiz bu paneli kendisine olan vefa borcumuzun ufakta olsa bir nişanesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Abdülhamit’e yapılanlar, Cumhuriyet döneminde milletin seçip iktidarı teslim ettiği temsilcilerine yapılıyor”

Panelde konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, o dönemde Abdülhamit’e yapılanların Cumhuriyet döneminde milletin seçtiği temsilcilere yapıldığını söyleyerek, “Abdülhamit’e o dönem yapılan benzerinin bu dönemde aslında Cumhuriyet tarihi içerisinde milli irade sahiplerine, milletin seçip iktidarı teslim ettiği temsilcilerine nasıl yapıldığını da hep birlikte biliyoruz. Hakaret etmenin nasıl popüler hale getirildiğini, alt yapı yatırımları yaparken bunlara nasıl karşı çıkıldığını, devletin ve milletin ileri gitmesi için yatırımlar yapıldığında gelişme sağlandığında aslında bunların kötü şeylermiş gibi nasıl yansıtıldığını hep birlikte yaşıyoruz. O zamandan bu zamana kadar baktığımızda, değişen pekte bir şey yok. Karşımızdaki cephe aynı. O zaman Balkanlarda savaşlar ve ayrılık rüzgarları vardı, bugünde ülkemiz içerisinde estirilmeye çalışılıyor. O zamanda yine bir iradeyle bu ayrılık hareketlerine ciddi bir şekilde devlet tavrını koymuştu, bugünde gerek Fırat Kalkanı operasyonunda gerekse terörle yapılan mücadelede bu iradeyi çok güzel şekilde görüyoruz. O zamanda binlerce okul yapılmış, tren rayları döşenmişti, bugünde hepsinin tek tek yapıldığını görüyoruz. 17-25 Aralık operasyonu, peşinden darbe girişimi, ekonomik operasyonlar ve Türkiye’nin bölünmesiyle ilgili en son gelinen noktada Afrin’de nelerin yapıldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaların ardından panelde geçildi. Stratejik Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Hashalıcı’nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Ahmet Anapalı, Mustafa Armağan ve Muhittin Kapanşahin Abdülhamit’i anlattı.