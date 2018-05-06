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06 Mayıs 2018 15:28

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

06 Mayıs 2018 15:28


Kadir Has Kongre Merkezine yoklama öncesi milletvekili aday adayları ve beraberindekiler sabahın erken saatlerinden itibaren geldi. Kendilerine ayrılan bölümlerde stant açıp ikramda bulunan aday adayları, tanıtım broşürlerini delegelere vererek yoklama da kendilerine oy verilmesini istedi.


Temayül yoklamasına katılan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “Kayseri temayül yoklamasını gerçekleştiriyoruz. Kayseri teşkilatımızın çok yoğun bir programı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımlarıyla ilk kez kadın kollarımız miting havasında bir kongre gerçekleştirdiler. Türkiye genelinde temayüller dün yapıldı. Kayseri’yi bu yoğun programlar arasında temayül yoklamasını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında seçim çağrısı yapması üzerine daha biz kendi kurullarımız içerisinde istişare etmeden ana muhalefet partisi CHP’den ‘Hodri Meydan’ çağrısıyla seçime varız şeklinde bir açıklama oldu. Onun akabinde Türkiye’de seçim atmosferinin geldiği görüldü ve seçim kararı açıklandı ”dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti olarak bir sonraki seçime ne kadar hazırlıklı olduklarının altını çizdi.




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