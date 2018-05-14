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14 Mayıs 2018 23:08

Akhisarspor’da ligde kalma sevinci

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Akhisarspor’da ligde kalma sevinci

14 Mayıs 2018 23:08

haftasında deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor’da ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantilemenin sevinci yaşanıyor.


Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, yenildikleri takdirde kaybedecek çok şeylerinin olduğunu söyleyerek, “Özellikle ilk yarı iki takım için de pozisyonlar oluştu. İkinci yarı da ilk golü attıktan sonra sonucu bulduk. 0-0 giden maç bizim için riskliydi, rakibimizin kaybedecek çok fazla bir şeyi yoktu ama bizim gol yediğimiz takdirde kaybedecek çok şeyimiz vardı. Daha dengeli ve garanti oynadık. 1-0’dan sonra ikinci golü de bulunca maçı yarı yarıya kazanmış olduk. Son bölümde de yaptığımız hamlelerle skoru korumaya çalıştık. Maçın sonunda kazanan takımdık. Kayserispor da zaman zaman iyi şeyler yaptı. Uzun zamandır kazanamayan bir takım olarak ilk golü yedikten sonra tepki veremediler. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bu seneki flaş takımlardan biri, çok rahat bir sezon geçirdiler. Onlara da başarılar diliyorum” dedi.



“Akhisarspor gibi takımların kupa kazanması Türk futbolu adına önemli”


Hafta içi Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi mağlup ederek kupaya uzanmalarını da değerlendiren Buruk, “Bunu daha önce Kayserispor da başarmıştı. Kayserispor, Akhisarspor gibi takımların kupa kazanması Türk futbolu adına sevindirici. Hepimiz Türk futboluna örnek takımlar oluyoruz, bizi en çok mutlu eden de bu” dedi.




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