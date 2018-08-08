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08 Ağustos 2018 11:57

AKİB Mobilya İhracatçıları Birliğinden KAYSO’ya ziyaret

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R.

AKİB Mobilya İhracatçıları Birliğinden KAYSO’ya ziyaret

08 Ağustos 2018 11:57

Onur Kılıçer ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete KAYSO yönetim kurulu üyeleri de katıldı.


AKİB Mobilya İhracatçıları Birliği Başkan ve Üyelerini Kayseri Sanayi Odası’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Çok yararlı bir ziyaret oldu. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri mobilya ihracatının geliştirilmesi ve yeni pazarlara açılımla ilgili projeler üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Şehrimizde üretim yapan mobilyacıların sorunlarını AKAMİB’le birlikte hareket ederek daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma konusunda görüş birliğine vardık. Birlikte hareket edersek birçok sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.


Ayrıca Başkan Büyüksimitci, geçtiğimiz günlerde AKİB Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen R. Onur Kılıçer’i tebrik ederek, başarılı bir çalışma dönemi diledi.


AKİB Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer ise, AKİB’de ki görevi ile birlikte Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarının sesi olup, onları her türlü mecrada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi. Kılıçer, mobilyacıların sorunlarını her platformda dile getirip, çözüm bulma gayreti içerisinde olduklarını da belirterek, bu anlamda Kayseri Sanayi Odası ile birlikte hareket ederek, yeni projelere imza atmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.




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