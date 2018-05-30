Akif Emre unutulmadı

Akif Emre adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda sempozyum düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi bünyesindeki Şehir Akademi tarafından gerçekleştirilen sempozyumda Akif Emre’nin kişiliği ve düşünceleri vurgulandı.

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve BÜSAM Genel Koordinatörü Yusuf Yerli, Akif Emre’nin karşısındakine güven veren bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Akif Emre’ye herkesin itimat beslediğini ifade eden Yerli, “Onun onayından geçen bir işin, bir duruşun ya da bir görüşün sahiplenilmesinde tereddüt göstermezdik. Bir itimat duygusu vardı. Onun nezaket ölçüsünde hesapsız ve çıkarsız tavrına hayran olmuştuk” dedi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumuna İbrahim Çelik, Dursun Çiçek, Mustafa Şahin ve Hasan Ali Yıldırım katıldı. Konuşmacılar Akif Emre’nin anlayışı, farkı ve duruşu hakkında bilgiler verdiler. Sempozyumun ikinci oturumuna ise Yücel Bulut, Alev Erkilet, Semih Kaplanoğlu ve Faruk Karaarslan katıldı.