Akıllı şehrin sulama sistemi değişiyor

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeşil alanların sulaması otomatik sulama sistemiyle yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, park ve orta refüjlerdeki yeşil alanların sulama sistemini klasik sulama sisteminden, uzaktan erişimli otomatik sulama sistemine dönüştürme çalışmalarına başladı.

İlk etapta, Yeni Adliye Binası Kavşağı ile Huzurevi Kavşağı arasındaki 4 bin 200 metrelik yol ile Bağdat Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve Kaldırım Caddesi’ndeki 5 bin metrelik yolların orta refüjünde otomatik su tesisatı çekilmesi işi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı inşaat sezonunda da bu çalışmalarına hız vererek devam edecek. Yapılacak olan otomatik sulama sistemi klasik sulama sistemine göre maliyetleri büyük ölçüde düşürecek. Sistem beş ay gibi kısa bir sürede kendisini amorti edecek.