Akkaş: "Kayseri’de mobilya algısını tamamen değiştireceğiz"

Devasa yapısı ile Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmallFactory, İç Anadolu Bölgesinin amiral gemisi Kayseri’de açılıyor. 1 milyar dolara yakın yatırım maliyetiyle yükselen dev proje, birçok farklı seçeneği bir araya getirecek. AVM, iş merkezleri, otel ve eğlence merkezleri ile mobilyadan dekorasyona, modadan yeme içmeye, spordan eğlenceye kadar ziyaretçilerine sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunacak ve başta Kayseri ve çevre illerde yaşayan 15 milyon kişinin yaşamında fark oluşturacak. ’Türkiye’nin alışveriş merkezi’ olma sloganıyla yola çıkan KUMSmallFactory, klasik bir alışveriş merkezi ile mobilya ve dekorasyon konseptini bir araya getirerek en fazla ürün seçeneğine sahip karma proje olacak.

Proje hakkında İHA muhabirine bilgiler veren KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Akkaş, normal AVM dışında farklı bir proje geliştirdiklerini söyleyerek, "KUMSmallFactory, 2012 yılında temelleri atılan, 7 yıl içerisinde bu projemizi gerçekleştirip 180 bin metrekare kiralanabilir alan, 300 bin metrekare kapalı alanı, 400 mağazasıyla ve 5 bin araçlık da otoparkıyla hizmet verecek Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi, dünyanın da ikinci büyük karma alışveriş merkezi olarak 1 Nisan 2019 yılında hayata geçecek. Karma derken, alışmış olduğumuz normal AVM dışında farklı bir proje gerçekleştirdik. Kayseri mobilya üssü olan bir şehirdir. Hem mobilyayı hem de ev ihtiyacı olan her şeyi giyimden, tekstile kadar bir arada bulunduğu büyük bir proje olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri’de mobilya algısını tamamen değiştireceğiz

Bu proje ile Kayseri mobilyasının algısında da çok büyük bir değişiklik olacağını kaydeden Akkaş, "Kayseri mobilyasının algısında çok büyük bir değişiklik olacak ve aynı zamanda da mobitek projemiz ile tasarım noktasında da Kayseri bir merkez oluşacak. Mobilya algısını tamamen değiştireceğiz. Aynı zamanda da bu projenin başka sektörlere de ilham kaynağı olacağına inanıyoruz. Tasarımla bu boşluğu doldurduğumuz gibi aynı zamanda da tanıtımla da tüm markalarımızın bir arada olmasını sağlıyoruz. 40-50 yıldır Kayseri mobilyada en önde şehir olmasına rağmen tanıtım da güçlük çekiyorduk. İnşallah bu boşluğumuzu KUMSmallFactory ile kapatmış olacağız" şeklinde konuştu.

Neden Factory?

Factory ifadesini özellikle kullandıklarını kaydeden Nuh Mehmet Akkaş, "Biz bu ’Factory’ ifadesini özellikle ve bilinçli kullandık. Kayseri’deki üretici firmalarımızın üretmiş olduğu ürünleri Kayseri’de direk tüketiciye sunabilen bir altyapı geliştirmiş oluyoruz. Böyle bir projeyle de yine bahsettiğim gibi diğer sektörlere de inşallah ilham kaynağı olacağına inanıyorum. İlerde belki farklı şehirlerde de bu projemizi geliştireceğimize inanıyorum" dedi.